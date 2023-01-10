В Кремле заявили о нюансах в законопроекте об "экстремистских" картах России

В Кремле в деталях не знакомы с законопроектом, приравнивающим географические карты, оспаривающие территориальную целостность России, к экстремистским материалам. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что, несмотря на положительный отзыв правительства, к этому документу ещё, "безусловно, много вопросов".

"Конечно, понятно, что всем карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые, и так далее. Поэтому здесь есть определённые нюансы", — пояснил представитель Кремля.