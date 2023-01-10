В Кремле заявили о нюансах в законопроекте об "экстремистских" картах России
Дмитрий Песков: Карты России, в которых не учтены новые территории, безусловно, надо обновить
В Кремле в деталях не знакомы с законопроектом, приравнивающим географические карты, оспаривающие территориальную целостность России, к экстремистским материалам. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что, несмотря на положительный отзыв правительства, к этому документу ещё, "безусловно, много вопросов".
"Конечно, понятно, что всем карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые, и так далее. Поэтому здесь есть определённые нюансы", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что ещё в декабре Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. В частности, депутаты проголосовали за внесение изменений в ст. 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности" о том, что теперь к экстремистским материалам будут отнесены картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.
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