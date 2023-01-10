Названы опасные болезни, которые может "разбудить" сильный мороз

В первую очередь сильные морозы провоцируют заболевания лёгких, верхних и нижних дыхательных путей. Об этом Лайфу рассказал врач – терапевт-эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Иногда человек неправильно дышит — через рот, а не через нос, и в результате холодный воздух попадает внутрь. Переохлаждение может спровоцировать вплоть до развития пневмонии, и не той, которую мы видели при коронавирусе, а привычной бактериальной. Также, естественно, это провокация и лор-заболеваний. Часто это синусит, ларингит, человек часто имеет сиплый голос", — объяснил врач.

Также есть риск спровоцировать кардиологические заболевания. По словам Жито, у ишемической болезни сердца есть форма "холодовой ишемии": когда у человека при выходе на улицу рефлекторно спазмируются сосуды сердца и может случиться инфаркт миокарда.

"Спазм сосуда, который сужен за счёт того, что там бляшки, может приводить к инфарктам миокарда, аритмии, острой остановке сердца и, соответственно, сердечной недостаточности острой и смерти пациента. Такое действительно бывает, как в случае, когда ныряющие люди погружаются резко в холодную воду, здесь то же самое", — рассказал кардиолог.

Также холод, как ни странно, связан с риском сахарного диабета, предупредил Жито. В холодное время мы рефлекторно едим больше, несмотря на достаточно комфортный образ жизни.

"Мы привыкли есть больше в морозы. И если у пациента уже были нарушения углеводного обмена или тем более сахарный диабет, то нарушение углеводного обмена на этом фоне может очень быстро сформироваться", — пояснил собеседник Лайфа.