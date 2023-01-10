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10 января, 10:25

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Песков: Кремль радуется вместе с авторами фильма "Чебурашка", получающего рекордные сборы

<p>Кадр © "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/1313130/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр © "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

В Кремле рады успехам семейной комедии "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко, которая стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", — сказал он и добавил, что посмотрит картину при первой возможности.

Вместе с этим он подчеркнул, что в данный момент для производителей российского кино образовалось большое поле для работы, которое нужно заполнять отечественными кинокартинами.

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Напомним, за первые десять дней проката в России кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили три миллиарда рублей. Популярный герой книги Эдуарда Успенского был создан при помощи живой съёмки CGI-графики и технологий захвата движений. Одну из главных ролей сыграл Сергей Гармаш. А сегодня появилась информация, что фильм стал самым кассовым среди российских картин за всю историю отечественного проката.

Александр Юнашев

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