Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков
Песков: Кремль радуется вместе с авторами фильма "Чебурашка", получающего рекордные сборы
Кадр © "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru
В Кремле рады успехам семейной комедии "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко, которая стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", — сказал он и добавил, что посмотрит картину при первой возможности.
Вместе с этим он подчеркнул, что в данный момент для производителей российского кино образовалось большое поле для работы, которое нужно заполнять отечественными кинокартинами.
Напомним, за первые десять дней проката в России кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили три миллиарда рублей. Популярный герой книги Эдуарда Успенского был создан при помощи живой съёмки CGI-графики и технологий захвата движений. Одну из главных ролей сыграл Сергей Гармаш. А сегодня появилась информация, что фильм стал самым кассовым среди российских картин за всю историю отечественного проката.