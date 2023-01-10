Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

В Кремле рады успехам семейной комедии "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко, которая стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", — сказал он и добавил, что посмотрит картину при первой возможности.