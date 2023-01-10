Кремль заявил о достижении цели рождественского перемирия в зоне СВО
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил о достижении цели рождественского перемирия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о целях Кремля по рождественскому перемирию в ответ на вопрос, не сожалеет ли Москва об отказе украинской стороны его соблюдать. По его словам, Россия желала только одного — чтобы православные христиане в зоне проведения специальной военной операции могли помолиться в священный праздник в церкви.
"Что касается "жалеть — не жалеть", всё-таки давайте вспомним цели. Это исключительно гуманитарные цели для того, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество 7-го числа, могли помолиться в церквях. Если это [рождественское перемирие] хоть кому-то помогло это сделать, то значит, это уже достигло своей цели", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, что 5 января президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января в честь Рождества. Министр обороны отдал военным соответствующий приказ, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею. Несмотря на это, российские бойцы соблюдали режим прекращения огня.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV