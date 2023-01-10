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Опубликовано 10 января 2023, 10:32

Кремль заявил о достижении цели рождественского перемирия в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил о достижении цели рождественского перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о целях Кремля по рождественскому перемирию в ответ на вопрос, не сожалеет ли Москва об отказе украинской стороны его соблюдать. По его словам, Россия желала только одного — чтобы православные христиане в зоне проведения специальной военной операции могли помолиться в священный праздник в церкви.

"Что касается "жалеть — не жалеть", всё-таки давайте вспомним цели. Это исключительно гуманитарные цели для того, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество 7-го числа, могли помолиться в церквях. Если это [рождественское перемирие] хоть кому-то помогло это сделать, то значит, это уже достигло своей цели", — объяснил представитель Кремля.

Напомним, что 5 января президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января в честь Рождества. Министр обороны отдал военным соответствующий приказ, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею. Несмотря на это, российские бойцы соблюдали режим прекращения огня.

Сийярто похвалил Россию за рождественское перемирие
Сийярто похвалил Россию за рождественское перемирие
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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Андрей Бражников
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