Кремль заявил о достижении цели рождественского перемирия в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о целях Кремля по рождественскому перемирию в ответ на вопрос, не сожалеет ли Москва об отказе украинской стороны его соблюдать. По его словам, Россия желала только одного — чтобы православные христиане в зоне проведения специальной военной операции могли помолиться в священный праздник в церкви.

"Что касается "жалеть — не жалеть", всё-таки давайте вспомним цели. Это исключительно гуманитарные цели для того, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество 7-го числа, могли помолиться в церквях. Если это [рождественское перемирие] хоть кому-то помогло это сделать, то значит, это уже достигло своей цели", — объяснил представитель Кремля.