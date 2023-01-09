Сийярто похвалил Россию за рождественское перемирие

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что положительно отнёсся к объявленному Россией рождественскому прекращению огня. По его словам, Будапешт приветствует любые шаги к деэскалации и дальнейшим переговорам, а также надеется, что такой тренд сохранится и в следующие недели.