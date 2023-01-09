Сийярто похвалил Россию за рождественское перемирие
Глава МИД Венгрии Сийярто высоко оценил объявленное Россией рождественское перемирие
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Tomas Tkacik / SOPA / ZUMA
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что положительно отнёсся к объявленному Россией рождественскому прекращению огня. По его словам, Будапешт приветствует любые шаги к деэскалации и дальнейшим переговорам, а также надеется, что такой тренд сохранится и в следующие недели.
"Мы со своей стороны по-прежнему готовы оказать всю возможную помощь, чтобы на Украине наступил мир", — добавил он в ходе трансляции в одной из социальных сетей.
Напомним, что 5 января президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и отдал военнослужащим соответствующий приказ. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею.