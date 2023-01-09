"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 18:01

Сийярто похвалил Россию за рождественское перемирие

Глава МИД Венгрии Сийярто высоко оценил объявленное Россией рождественское перемирие

<p>Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Tomas Tkacik / SOPA / ZUMA</p>

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Tomas Tkacik / SOPA / ZUMA

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что положительно отнёсся к объявленному Россией рождественскому прекращению огня. По его словам, Будапешт приветствует любые шаги к деэскалации и дальнейшим переговорам, а также надеется, что такой тренд сохранится и в следующие недели.

"Мы со своей стороны по-прежнему готовы оказать всю возможную помощь, чтобы на Украине наступил мир", добавил он в ходе трансляции в одной из социальных сетей.

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

ВС РФ продолжат соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Напомним, что 5 января президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и отдал военнослужащим соответствующий приказ. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров