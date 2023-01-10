Песков назвал "циничной и необъяснимой" реакцию Киева и Запада на рождественское перемирие
Реакция Украины и ряда западных лидеров на предложенное Россией рождественское перемирие "цинична и необъяснима", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы встретили совершенно непонятную и необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны прежде всего Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Ещё раз повторяю: циничную и необъяснимую", — сказал он журналистам.
Напомним, что 5 января патриарх Кирилл призвал стороны конфликта на Украине к временному перемирию, чтобы православные люди могли посетить рождественскую службу. Президент России Владимир Путин просьбу услышал и поручил министру обороны объявить о прекращении огня 6 и 7 января. Однако на Украине идею не оценили и продолжили обстрелы. Из-за этого пользователи Сети уже призвали лишить Незалежную военной и финансовой помощи.