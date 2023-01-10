Фото фигуристки Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпийских игр 2026 года

Фото российской фигуристки Евгении Медведевой использовано в анонсе на сайте зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Снимок спортсменки был сделан на Олимпийских играх в 2018 году. Теперь кадр из произвольной программы Медведевой украшает главную страницу сайта Игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Представитель фигуристки в беседе с Лайфом рассказал, что в курсе публикации данного снимка. Однако, какие меры будет предпринимать Медведева, он не уточнил.