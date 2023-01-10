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10 января, 10:37

Фото фигуристки Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпийских игр 2026 года

<p>Фигуристка Евгения Медведева на ОИ-2018. Обложка © <a href="https://milanocortina2026.olympics.com/en/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Олимпийских игр </a>– <a href="https://milanocortina2026.olympics.com/en/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2026</a></p>

Фигуристка Евгения Медведева на ОИ-2018. Обложка © Сайт Олимпийских игр 2026

Фото российской фигуристки Евгении Медведевой использовано в анонсе на сайте зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Снимок спортсменки был сделан на Олимпийских играх в 2018 году. Теперь кадр из произвольной программы Медведевой украшает главную страницу сайта Игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Представитель фигуристки в беседе с Лайфом рассказал, что в курсе публикации данного снимка. Однако, какие меры будет предпринимать Медведева, он не уточнил.

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Напомним, в декабре Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить в силе санкции против России. Так, в РФ или Белоруссии не могут организовывать или поддерживать спортивные мероприятия Международная федерация или Национальный олимпийский комитет. Вместе с тем флаги, гимны и любую другую символику этих стран нельзя вывешивать на спортивных мероприятиях или собраниях.

Ольга Годуненко

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