Фото фигуристки Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпийских игр 2026 года
Фигуристка Евгения Медведева на ОИ-2018. Обложка © Сайт Олимпийских игр – 2026
Фото российской фигуристки Евгении Медведевой использовано в анонсе на сайте зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Снимок спортсменки был сделан на Олимпийских играх в 2018 году. Теперь кадр из произвольной программы Медведевой украшает главную страницу сайта Игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Представитель фигуристки в беседе с Лайфом рассказал, что в курсе публикации данного снимка. Однако, какие меры будет предпринимать Медведева, он не уточнил.
Напомним, в декабре Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить в силе санкции против России. Так, в РФ или Белоруссии не могут организовывать или поддерживать спортивные мероприятия Международная федерация или Национальный олимпийский комитет. Вместе с тем флаги, гимны и любую другую символику этих стран нельзя вывешивать на спортивных мероприятиях или собраниях.