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10 января, 10:42

Кремль ответил на вопрос о сроках губернаторских выборов

Песков сообщил, что Кремль не менял решение по выборам губернаторов осенью 2023 года

Выборы губернаторов осенью 2023 года не отменялись, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планируется ли голосование в ряде субъектов РФ в сентябре и не могут ли они быть перенесены.

"Никаких иных решений не принималось", — сказал представитель Кремля.

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Ранее курский губернатор Старовойт назвал неуместным "привет" из Мексики депутата Васильева. Глава региона выразил надежду, что этичность поведения парламентария оценит соответствующая комиссия областной думы, также будут проведены беседы со стороны правительства региона.

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Ирина Фальке
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