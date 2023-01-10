Российский регион ждёт "ледниковый период" с морозами до -65 градусов

Жителей Якутии ждёт серьёзное испытание холодом, когда температура опустится до -65 градусов. С 12 января в регион придут арктические воздушные массы, которые сначала займут север, а затем продвинутся в центральные районы республики. Об этом сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах минус 53–58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до минус 60–65 градусов по Цельсию", — гласит прогноз синоптиков.

Такой "ледниковый период" продлится в Якутии до 16 января, ожидается, что сильные морозы будут сопровождать туманы в населённых пунктах.