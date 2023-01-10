Песков: Кремль не считает, что подталкивает НАТО к увеличению помощи Украине
Заявления российских властей об участии НАТО в противостоянии на Украине никак не подталкивают альянс к ещё большему наращиванию помощи Киеву. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, нам так не кажется", — ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что подобным образом провоцируют НАТО усиливать поддержку Киеву.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что события на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, а военное противостояние с НАТО.
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