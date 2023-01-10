В ОДКБ задумались о другом месте проведения учений после отказа Армении

В Объединённом штабе Организации договора о коллективной безопасности задумались о месте для проведения учений после отказа Армении. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владислав Щегрикович, специалисты организации рассматривают различные варианты для реализации данного мероприятия на территории других стран.

"В Объединённом штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств – членов ОДКБ и уточнении плана совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год", — сказал он.

Напомним, в настоящее время в состав ОДКБ входит шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.