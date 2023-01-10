Минобороны Грузии объяснило отказ вернуть Украине ЗРК "Бук"

В Минобороны Грузии признались, как страна в 2007 году получила от Украины зенитные ракетные комплексы "Бук", а также объяснили отказ вернуть технику.

В оборонном ведомстве опровергли сообщения о том, что ЗРК достались Грузии бесплатно. На самом деле они были куплены по "многомиллионному" секретному соглашению. Также в 2017 году Киеву были выплачены десятки миллионов долларов за закупку американских противотанковых комплексов Javelin.

"Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то Правительство Грузии неоднократно озвучивало чёткую позицию по этому вопросу", — заявили в министерстве.

Вместе с тем там отметили, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую поддержку исходя из её возможностей. Подтверждение тому — тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых — генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра.