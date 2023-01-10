Кардиолог объяснила, как защитить сердце от свиного гриппа

Свиной грипп способен привести к серьёзным болезням сердца, что наблюдается у 10% пациентов. Терапевт и кардиолог Анна Ратникова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как предотвратить подобные осложнения.

"Пациенты могут обращаться с очень широким спектром жалоб. Это может быть и снижение толерантности к физической нагрузке, и необоснованная тахикардия, просто утомляемость и слабость. Эти симптомы являются звоночками для того, чтобы провести дополнительную диагностику и более подробности расспросить пациента о том, был ли эпизод гриппа или другой острой респираторной вирусной инфекции", — пояснила она.

Врач напомнила, что частыми симптомами миокардита являются одышка, внезапные боли в груди и нарушения в работе сердца. При этом осложнения могут проявить себя не сразу после перенесённого гриппа, а быть отсроченными по времени. Чтобы избежать негативных последствий, доктор посоветовала после первых признаков ОРВИ проводить лечение, проконсультировавшись с врачом. Также важно не перегружать организм и на этот период прекратить занятия спортом.