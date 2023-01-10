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10 января, 11:24

Режиссёр Дьяченко анонсировал съёмки "Чебурашки-2"

Режиссёр "Чебурашки" Дьяченко пообещал продолжение комедии после рекордных сборов

<p>"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/1313129/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко. Обложка © Kino-teatr.ru

Режиссёр мультфильма "Чебурашка" Дмитрий Дьяченко признался, что действительно не ожидал такого успеха фильма. Кассовые сборы картины в России к 10 января превысили три миллиарда рублей.

"Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего отличное кино", — объяснил популярность комедии Дьяченко в беседе с "Газетой.ru".

По словам режиссёра, у фильма про героя советской мультклассики будет продолжение, но дату съёмки "Чебурашки-2" он называть не стал. Он также отметил, что кассовые сборы подсчитывались не с новогодних праздников, а с 23 декабря — дня, когда стартовал ограниченный показ ленты.

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Кремль рад колоссальному успеху фильма "Чебурашка", заявил Песков

Ранее Лайф писал, что "Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в РФ, обойдя по сборам киноленту "Холоп" Клима Шипенко.

Ирина Фальке

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