Режиссёр Дьяченко анонсировал съёмки "Чебурашки-2"

Режиссёр мультфильма "Чебурашка" Дмитрий Дьяченко признался, что действительно не ожидал такого успеха фильма. Кассовые сборы картины в России к 10 января превысили три миллиарда рублей.

"Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего отличное кино", — объяснил популярность комедии Дьяченко в беседе с "Газетой.ru".

По словам режиссёра, у фильма про героя советской мультклассики будет продолжение, но дату съёмки "Чебурашки-2" он называть не стал. Он также отметил, что кассовые сборы подсчитывались не с новогодних праздников, а с 23 декабря — дня, когда стартовал ограниченный показ ленты.