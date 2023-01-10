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10 января, 11:33

Госпитализированного с пневмонией Костомарова переводят в больницу в Коммунарке

Отец госпитализированного с пневмонией Костомарова сообщил о его переводе в Коммунарку

<p>Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российского фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного сегодня с пневмонией, переводят в больницу в Коммунарке. Как рассказал телеканалу "360" отец олимпийского чемпиона Сергей, о болезни спортсмена его родственники узнали из новостей.

"Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, [коронавирус]. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции лёгких. Это кошмар. Где он мог [заболеть]?" — задаётся вопросом мужчина.

В беседе с телеканалом отец спортсмена также признался, что крайне обеспокоен состоянием сына. Он рассказал, что поддерживает связь с супругой Романа Оксаной, которая сообщает ему о самочувствии спортсмена.

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О госпитализации фигуриста Романа Костомарова стало известно сегодня. Врачи диагностировали у него пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что спортсмена привезли в одну из московских клиник ночью, а утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжёлое.

Оксана Попова

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