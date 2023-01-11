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11 января, 09:24

ЦБ возобновит покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке

Центробанк РФ сообщил о возобновлении покупок и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила", — отмечается на сайте ЦБ.

Как уточняется, операции будут совершаться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM). В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

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Кстати, ранее российский Центробанк предложил снизить страховку по вкладам в валюте недружественных стран. Как отметили в регуляторе, действующий порядок оценки финансового положения банка – участника системы страхования вкладов не учитывает, что банки с различным уровнем риска и качеством управления платят страховые взносы по единой ставке.

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LIFE / Александр Шалгин

Николь Вербер

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