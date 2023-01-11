Доллар начал дешеветь: Каких отметок достигнет курс валют на следующей неделе На валютном рынке произошли изменения. Если перед Новым годом курс доллара стал укрепляться, то после праздников начал сдавать позиции. Что это значит и сколько будет стоить рубль на следующей неделе? 10 января, 23:40 Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Почему доллар начал дешеветь

В начале этой недели курс доллара продолжил дешеветь, а колебания курса были в ценовом диапазоне 67,5–72,5 рубля. Американская валюта возобновила падение на прошлой неделе после публикации статистики США. Инвесторов разочаровали данные по деловой активности в секторе услуг и промышленному производству за декабрь 2022 года. Рынки начали ожидать замедления повышения ставок ФРС США на ближайших двух заседаниях. Это связано с тем, что экономика США может погрузиться в рецессию, что негативно скажется на рисковых активах. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Укрепление рубля в первый рабочий день после новогодних праздников — следствие роста котировок нефти на мировом рынке и слабой активности трейдеров после выходных. Нефть марки Brent после сильной просадки на прошлой неделе (-8,5%) резко выросла (+2%). Сказалась информация о том, что в Китае могут быть сняты коронавирусные ограничения, — инвесторы проявляют интерес к рисковым активам. На эти факторы обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

"Но на этой неделе всё будет определять политика ФРС — если регулятор заявит о продолжении повышения ставок (такие перспективы существуют), это приведёт к новому раунду укрепления доллара на мировом рынке и снижению стоимости нефти. Так что до конца недели рубль может просесть до отметок выше 70 рублей за единицу. Причём это может начаться уже в среду. Кроме того, снижение экспортной цены российской нефти Urals — это очевидный фактор, который приведёт к дальнейшему ослаблению рубля, поскольку требуется рост бюджетных доходов государства. В ближайшей перспективе любой рост рубля против доллара — это исключение из правил, на короткий период. Фундаментально российская валюта взяла курс на ослабление", — пояснил Артём Деев.

Прогноз курса доллара на следующую неделю

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По словам Владислава Антонова, будущая динамика рублёвых пар зависит от нефтяного рынка, бюджетного правила и налогового периода. Сильного ослабления рубля он не ожидает, поскольку в России приближается налоговый период. Вероятно, экспортёры накопили валюту за праздники, которую придётся продавать для налоговых выплат.

"В моменте продавцы могут предпринять попытку опустить курс доллара до 68,75 рубля. Несмотря на возможные продажи валюты, интересным сценарием на ближайшие две недели остаётся восстановление курса до 73. По доллару сохраняются риски вернуться к 75–76 рублям, а по евро — к 80. Учитывая, что дефицит бюджета России на 2023 год запланирован в объёме 2,9 трлн, то стабилизацию рубля стоит ожидать на уровне 75 рублей", — считает Владислав Антонов.

В первый торговый день после новогодних праздников российский рубль укрепился почти на 3,5%. Доллар США спустился ниже 70 рублей. Это значит, что он вернулся в известный инвесторам коридор 65–70, который выглядит логичным и адекватным с учётом параметров платёжного баланса. Такой вывод сделал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Он считает, что если баланс экспорта и импорта России сохранится на прошлогодних уровнях, то рубль с большой долей вероятности удержится в обозначенном диапазоне. Стоит обратить внимание, что первые послепраздничные торги обычно сопряжены с ростом рыночной волатильности.

Авторы Нина Важдаева