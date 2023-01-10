Показания счётчиков будут снимать по-новому, а приборы учёта заменят: Что ждёт жильцов В 2023 году многим жильцам заменят счётчики, а начисления за услуги ЖКХ будут проводиться по новым правилам. Что нужно учесть, чтобы не переплатить, не получить штраф и не стать жертвой мошенников? 9 января, 23:40 Обложка © LIFE / Анна Исакова

В этом году заканчивается переход на умные счётчики. Начался он в июле 2020 года. До 1 января 2024 года энергосетевые компании смогут заменить обычные счётчики на умные без штрафа.

У умных счётчиков есть множество преимуществ перед обычными, которые облегчают контроль за потреблением ресурсов. Причём как компаниям-поставщикам, так и самим потребителям.

Главное отличие умных счётчиков от старых заключается в том, что они хранят и защищают данные о расходе электроэнергии и сами передают их напрямую в энергетические компании. Делается это через домашнюю сеть Wi-Fi, мобильный телефон или установленную в нём сим-карту. Одна из главных задач новых счётчиков — переложить ответственность за неуплату только на неплательщика, а не разбивать сумму его долга на всех потребителей через увеличение тарифа.

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У жильцов появляется несколько значимых плюсов. Им не нужно будет самостоятельно передавать показания прибора учёта поставщику ресурсов. Счётчик всё сделает автоматически. К тому же риск переплаты сводится практически к нулю. Ещё одно преимущество новых приборов учёта — они исключают возможность несанкционированного доступа к электроэнергии. Таким образом, к прибору учёта не сможет подключиться, например, недобросовестный сосед.

Кроме того, до конца года уточнят сроки установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Соответствующее постановление правительства было выпущено в конце декабря. В частности, в нём говорится, что не позднее 1 января 2024 года должен завершиться переход к единым на территории субъекта РФ нормативам потребления коммунальных услуг. Более того, регионы должны утвердить норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Фото © LIFE / Анна Исакова

Также до 1 января 2024 года продлён срок действия порядка определения размера платы за услуги ЖКУ в домах, где нет общедомовых приборов учёта тепловой энергии.

— Сейчас штраф для жильцов возможен лишь за умышленное повреждение пломбы — ст. 19.2 КоАП РФ (100–300 рублей) — и на практике фактически не применяется. Если повреждена пломба, потребителю необходимо немедленно уведомить исполнителя (УК или ресурсоснабжающую организацию). После этого плата за коммунальные услуги будет рассчитана исходя из средних показаний. Если же повреждение выявит контролёр, будет проведено доначисление с применением коэффициента 10, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Евгений Корнеев.

По его словам, проводить поверку вправе только аккредитованные организации, внесённые в единый реестр Росстандарта. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, юрист рекомендует просмотреть сведения об организации на сайте Росстандарта.

Кстати, в России уже начал работать новый стандарт, по которому проводится поверка счётчиков. Теперь делать поверку счётчиков имеют право только компании, у которых есть аккредитация и соответствующие документы. Таким образом проводится борьба с мошенниками.

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Тем не менее в начале 2023 года региональные власти практически по всей стране выложили предупреждение. В январе активизировались аферисты, которые стали зарабатывать, прикрываясь новшествами в законодательстве. В частности, собирали деньги за установку счётчиков.

— Как только появляются какие-то изменения в правилах поверки или установки счётчиков, начинают активизироваться мошенники, которые хотят на этом заработать. Чаще всего они ходят по квартирам и угрожают штрафами хозяевам, требуя немедленной замены старого счётчика на новый за свой счёт. В таких случаях не стоит слепо верить людям, которые сообщили вам подобную информацию. Тем более не стоит соглашаться и оплачивать их услуги. Необходимо взять их контакты и самостоятельно связаться с ресурсоснабжающей организацией, чтобы прояснить вопрос, — объяснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он пояснил, что если жильцы хотят заменить свой исправный прибор на другой, то могут сделать это за свой счёт с привлечением организаций, которые предлагают подобные услуги. Штрафовать за замену приборов, которые полностью исправны и соответствуют техническим характеристикам, никто не будет. Но перед тем, как соглашаться на платную установку прибора, нужно проверить, обладает ли компания, которая предлагает установку, лицензией и есть ли у неё документы на счётчик, которые вы потом обязаны передать в ресурсоснабжающую организацию.

Авторы Нина Важдаева