Валютный разлом: Что произойдёт с курсом рубля после новогодних праздников Начиная с 9 января курс рубля может заметно измениться. От каких событий будут зависеть колебания на валютном рынке и в каком направлении будет двигаться доллар? 4 января, 23:40 Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

От каких новостей будет зависеть курс рубля

После праздников колебания курсов валют будут зависеть от событий, которые произойдут в начале января, и динамики нефтяных котировок. В декабре ослабление рубля вызвали отток капитала, снижение цен на нефть и рост импорта. Сокращение валютной выручки экспортёров увеличило дефицит бюджета России. В 2023 году бюджет также ожидается дефицитным примерно в три триллиона рублей, или 2% ВВП. Такой прогноз сделали в правительстве.

— Чтобы сократить этот дефицит, при текущих ценах на нефть (80 долларов за баррель) курс доллара должен торговаться около 80 рублей. Либо баррель Brent должен стоить больше 100 долларов. Летом министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал комфортный диапазон для промышленности между 70 и 80 рублями за доллар. Это же сказал и первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Таким образом, целевые уровни известны — до 80 рублей. ЦБ России вмешиваться не будет, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Каким будет курс рубля после праздников

Владислав Антонов отметил, что пик налоговых платежей пройден. После праздников высока вероятность разнонаправленных колебаний с пробивкой уровня до 75 рублей. Учитывая, что до 9 января участников рынка будет мало, то на низких объёмах торгов рубль может также резко укрепиться.

Волатильность на валютном рынке по-прежнему повышенная, но в декабрьские сессии всё-таки чуть сократилась. Внутридневная амплитуда колебаний пары "доллар – рубль" в последние дни перед Новым годом составляла около 4%. Об этом рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

— Такие движения обеспечивают формирование нового торгового коридора, в рамках которого недавний девальвационный тренд может стабилизироваться. Чёткие границы пока не обозначены, но уже можно предположить сильную зону поддержки в районе 67–68 рублей. Для его пробоя вниз необходим более существенный рост цен на нефть. Сверху — препятствие на 70–71. Всё то же самое происходит и по паре рубля с юанем. Только снизу зоной поддержки выступает область 9,5–9,65. Так что в ближайшей перспективе базовый сценарий — это продолжение колебаний в обозначенных границах, — считает Василий Карпунин.

Вероятное торможение и даже сокращение экономики в ведущих странах, переизбыток производства нефти в мире, вероятно, будут оказывать давление на стоимость углеводородов и другого сырья. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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Он отметил, что есть и другие факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля. В частности, дальнейшее увеличение превышения расходов госбюджета над его доходами, что предполагается правительством в следующем году. Может сказаться и вероятное увеличение выпуска в обращение рублёвой массы со стороны ЦБ, тоже в целях частичного покрытия расходов бюджета в условиях его дефицитности. Данные процессы станет поддерживать и заложенное в бюджет задействование валютных резервов Фонда национального благосостояния. Их существенная доля заморожена санкциями на зарубежных счетах.

Впрочем, есть и драйверы укрепления рубля. Например, потребность в иностранной валюте может уменьшиться. Это произойдёт из-за более медленного увеличения импорта после его существенного восстановления во второй половине 2022 года. Спрос на валюту ограничат также и сжатие экономики, снижение доходов населения и бизнеса. Всё это также сдержит уменьшение курса рубля.

— Итак, вследствие сочетания приведённых и других факторов стоит предположить на предстоящие месяцы некоторое плавное ослабление рубля. Возможный коридор для этого — 72–75 рублей за доллар. При этом динамика может быть более резкой и непредсказуемой, если появятся внезапные новые обстоятельства из-за общей политической и экономической неопределённости, — заключил Марк Гойхман.

Авторы Нина Важдаева