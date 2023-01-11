ТАСС: Объём помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России
Объём военной помощи Украине со стороны Запада на данный момент составляет примерно 150 миллиардов долларов, что практически соответствует оборонным расходам России за 2022 год. Об этом пишет ТАСС.
По подсчётам агентства, основанным на официальных заявлениях властей государств-доноров и данных СМИ, с начала спецоперации Киев получил на военные нужды 48,5 миллиарда долларов. Это составляет примерно 95 процентов от выделенных Минобороны России средств (51,1 миллиарда долларов).
"Общий объём помощи в 2,7 раза превысил бюджет Украины, который в прошлом году составлял 55,5 миллиарда долларов", — отмечается в сообщении.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал сумму, которую Германия за год потратила на Украину. При этом немецкий политик заверил, что Берлин продолжит этот курс в 2023 году.
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