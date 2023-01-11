Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года

Американская компания Apple с 2024 года начнёт использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, таким образом производитель хочет снизить зависимость от Samsung и LG.

По данным издания, первые собственные экраны Apple к концу 2024 года получат часы Apple Watch. Позднее линейка дисплеев будет расширена, устанавливать их планируется в том числе и на iPhone.

Кроме снижения зависимости от других производителей Apple хочет разработать собственный дизайн и расширить функционал дисплеев. Они должны стать более яркими, лучше смотреться под углом, а контент будет изображён "будто на поверхности стекла". Кроме Samsung и LG Apple покупает дисплеи microLED у Japan Display, Sharp и BOE Technology Group.