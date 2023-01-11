Экс-президент Бразилии Болсонару покинул клинику в США вопреки рекомендации врачей

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару вечером 10 января покинул клинику AdventHealth Celebration в пригороде Орландо, штат Флорида, куда был госпитализирован с кишечной непроходимостью. Об этом пишет издание Globo.

Бывший бразильский лидер отказался от продолжения лечения вопреки рекомендации врачей, которые советовали ему остаться в клинике ещё на три-четыре дня, пока его не переведут на пастообразное питание.