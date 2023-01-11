Посол Антонов раскрыл цель США, решивших обучать украинских военных работе с Patriot
Посол Антонов: Обучение ВСУ работе с ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте
Обучение украинских военных работе с зенитными ракетными комплексами Patriot со стороны Пентагона подтверждает де-факто участие США в конфликте. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что, таким образом, истинная цель американской стороны сводится к причинению максимального урона России с помощью украинцев.
"Примечательно, что наши усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе", — пояснил Антонов.
Ранее в Пентагоне заявили, что на следующей неделе начнут обучать бойцов ВСУ обращению с ПВО Patriot. Как заявил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер, подготовка будет проходить на базе Форт Силл в американском штате Оклахома.
ТАСС / Zuma