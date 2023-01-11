Американский журналист обвинил СМИ в замалчивании правды об украинском конфликте

Американские СМИ под давлением властей США замалчивают правду о ситуации на Украине. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, указав на то, что в результате жители страны оказываются в опасном неведении в вопросах, которые отражаются на их жизни.

"А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Да! Это то, что они видят в программе Today [на телеканале NBC] каждое утро последние 11 месяцев", — подчеркнул Карлсон.

По его словам, весь американский медийный истеблишмент говорит о "побеждающей" Украине, а тех, кто заявляет обратное, обвиняют в "работе на Россию". Телеведущий заметил, что большинство американцев верят местным СМИ, которые говорят о якобы победе Киева, поскольку у них нет других источников информации.

В этой связи, как утверждает Карлсон, граждане США должны были испытать настоящий шок, прочитав совместную статью бывшего госсекретаря Кондолизы Райс и экс-главы Пентагона Роберта Гейтса. В материале они предупредили о проигрыше Украины в том случае, если США перестанут помогать украинской армии, а также не "сразятся с Россией напрямую". Ведущий добавил, что мнение Гейтса и Райс является "полной противоположностью" тому, что американцы слышали ранее.

"Разве нам не следовало знать все эти факты перед тем, как [лидер республиканского меньшинства в Сенате США] Митч Макконнелл одобрил очередной многомиллиардный пакет помощи для Зеленского и его супруги? Да, нам следовало это знать! Только у нас не было никакой возможности узнать, потому что СМИ не рассказывали нам об этом", — заключил Карлсон.