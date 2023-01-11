Суд конфисковал в доход государства акции головной компании группы FESCO
Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства — головной компании группы FESCO. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в суде.
"Исковые требования удовлетворены", — сообщили в суде.
Как дополняет ТАСС, в доход государства обращено 92,4% акций ДВМП. Заседание продлилось около 16 часов, представители ответчиков, коими выступили основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, пытались подавать протесты, однако они были отклонены. После полуночи адвокаты покинули заседание, и суд продолжил рассматривать дело в их отсутствии.
Изъятые акции ДВМП покупались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. При этом своё присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.
Напомним, братья Магомедовы были приговорены к 19 и 18 годам колонии строгого режима за хищение более 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также организацию преступной группировки и расходование бюджетных средств при строительстве стадиона "Балтика-арена" и аэропорта Храброво в Калининграде. Также их обвинили в хищении 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт".
ТАСС / Егор Алеев