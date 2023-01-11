Суд конфисковал в доход государства акции головной компании группы FESCO

Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства — головной компании группы FESCO. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в суде.

"Исковые требования удовлетворены", — сообщили в суде.

Как дополняет ТАСС, в доход государства обращено 92,4% акций ДВМП. Заседание продлилось около 16 часов, представители ответчиков, коими выступили основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, пытались подавать протесты, однако они были отклонены. После полуночи адвокаты покинули заседание, и суд продолжил рассматривать дело в их отсутствии.

Изъятые акции ДВМП покупались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. При этом своё присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.