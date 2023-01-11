ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2023, 00:56
3167

Кадыров раскрыл, сколько бойцов из Чечни сейчас находится на передовой в зоне СВО

Кадыров: В спецоперации на Украине приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов

Более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в российской спецоперации на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что свыше девяти тысяч военных сейчас находятся на передовой.

"Заслушал доклад председателя Парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняло участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой", — написал руководитель республики в телеграм-канале.

Кроме того, Кадыров отметил, что вопрос обеспечения бойцов из Чечни стоит у него на первом месте, они оборудованы всем необходимым. Он также добавил, что лично держит связь с командирами чеченских спецподразделений.

Арестович заявил о бегстве украинских подразделений под Соледаром
Арестович заявил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Соледар уже находится под контролем Донецкой Народной Республики. Также он добавил, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе.

BannerImage

t.me / RKadyrov_95

Иван Косицын
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar