Кадыров раскрыл, сколько бойцов из Чечни сейчас находится на передовой в зоне СВО

Более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в российской спецоперации на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что свыше девяти тысяч военных сейчас находятся на передовой.

"Заслушал доклад председателя Парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняло участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой", — написал руководитель республики в телеграм-канале.

Кроме того, Кадыров отметил, что вопрос обеспечения бойцов из Чечни стоит у него на первом месте, они оборудованы всем необходимым. Он также добавил, что лично держит связь с командирами чеченских спецподразделений.