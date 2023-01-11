Байден удивился обнаружению секретных документов и заявил, что не знает их содержания

Президент Соединённых Штатов Джо Байден удивился тому, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы. Как уточнил глава Белого дома, он не знает их содержания.

"Я был проинформирован об этой находке и удивлён, узнав, что там были какие-то правительственные записи… Я не знаю, что в документах", — сказал американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико.

По словам политика, он в полной мере сотрудничает с Министерством юстиции США, которое проводит проверку в связи с обнаружением секретных документов.