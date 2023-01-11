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11 января, 00:50

Байден удивился обнаружению секретных документов и заявил, что не знает их содержания

Президент Соединённых Штатов Джо Байден удивился тому, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы. Как уточнил глава Белого дома, он не знает их содержания.

"Я был проинформирован об этой находке и удивлён, узнав, что там были какие-то правительственные записи… Я не знаю, что в документах", — сказал американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико.

В найденных секретных документах Байдена обнаружены разведданные по Украине

В найденных секретных документах Байдена обнаружены разведданные по Украине

По словам политика, он в полной мере сотрудничает с Министерством юстиции США, которое проводит проверку в связи с обнаружением секретных документов.

Напомним, десять секретных документов времён вице-президентства Байдена обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в ноябре и, по заверениям Белого дома, информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. В свою очередь, сотрудники данного ведомства сообщили о случившемся в Минюст страны, который и начал проверку относительно того, как секретные документы попали в здание аналитического центра.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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