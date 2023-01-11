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11 января, 01:53

Прокуратура Швейцарии вновь допросила президента ФИФА Инфантино

Прокуратура Швейцарии второй раз провела допрос главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет Le Monde.

Допрос проводили швейцарские прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер. Также в рамках производства будет допрошен ещё ряд бывших представителей руководства ФИФА, а также бывших и действующих представителей швейцарской прокуратуры.

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Лайф напоминает, что дело в отношении Инфантино завели летом 2020 года. Чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному процессу. Всему виной стали три негласные встречи главы ФИФА с экс-генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Несмотря на разбирательства, Инфантино сохраняет свой пост.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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