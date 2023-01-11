Прокуратура Швейцарии вновь допросила президента ФИФА Инфантино
Прокуратура Швейцарии второй раз провела допрос главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет Le Monde.
Допрос проводили швейцарские прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер. Также в рамках производства будет допрошен ещё ряд бывших представителей руководства ФИФА, а также бывших и действующих представителей швейцарской прокуратуры.
Лайф напоминает, что дело в отношении Инфантино завели летом 2020 года. Чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному процессу. Всему виной стали три негласные встречи главы ФИФА с экс-генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Несмотря на разбирательства, Инфантино сохраняет свой пост.