Россия смогла помешать США организовать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины, который планировался для агрессии против РФ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу [для этого]", — пояснил военный в блоге на YouTube.

Макгрегор добавил, Москва внимательно следила за действиями Запада в соседней стране и была вынуждена действовать превентивно, чтобы устранить угрозу для своей территории.