"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 20:41

В США раскрыли сорванный Россией тайный план Вашингтона по Донбассу

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создавали в Донбассе плацдарм для удара по России

Россия смогла помешать США организовать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины, который планировался для агрессии против РФ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу [для этого]", пояснил военный в блоге на YouTube.

Полковник США усомнился в превосходстве НАТО над Российской армией

Полковник США усомнился в превосходстве НАТО над Российской армией

Макгрегор добавил, Москва внимательно следила за действиями Запада в соседней стране и была вынуждена действовать превентивно, чтобы устранить угрозу для своей территории.

Ранее сообщалось, что конфликт между РФ и НАТО может начаться из-за переброски военных США на Украину. Как отметил обозреватель Джек Бакби, несмотря на то что американские военные не будут напрямую участвовать в боях, само присутствие на территории Украины солдат из страны альянса является значительным событием в конфронтации.

Обложка ©

Twitter / U.S. Army

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров