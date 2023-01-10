В США раскрыли сорванный Россией тайный план Вашингтона по Донбассу
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создавали в Донбассе плацдарм для удара по России
Россия смогла помешать США организовать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины, который планировался для агрессии против РФ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу [для этого]", — пояснил военный в блоге на YouTube.
Макгрегор добавил, Москва внимательно следила за действиями Запада в соседней стране и была вынуждена действовать превентивно, чтобы устранить угрозу для своей территории.
Ранее сообщалось, что конфликт между РФ и НАТО может начаться из-за переброски военных США на Украину. Как отметил обозреватель Джек Бакби, несмотря на то что американские военные не будут напрямую участвовать в боях, само присутствие на территории Украины солдат из страны альянса является значительным событием в конфронтации.
Twitter / U.S. Army