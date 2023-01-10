Пенсионный возраст во Франции хотят повысить на два года, объявлена забастовка

Власти Франции намерены повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году. Премьер-министр страны Элизабет Борн раскрыла основные направления реформы, которую правительство планирует принять в этом году.

"Начиная с 1 сентября 2023 года официальный возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться на 3 месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 году. На конец пятилетнего президентского срока (Эмманюэля Макрона. — Прим. Лайфа) он будет составлять 63 года и 3 месяца", — уточнила французский премьер.

Сейчас пенсионный возраст во Франции составляет 62 года для мужчин и женщин. По словам Борн, необходимо сохранять баланс между числом работающих граждан и количеством пенсионеров в стране, которое неуклонно растёт. Также политик добавила, что власти республики проиндексируют около двух миллионов пенсионных пособий, которые достигнут 85% от прожиточного минимума и составят 1200 евро в месяц для тех, кто отработал необходимый для права на получение пенсии минимум в 43 года.

Кроме того, глава Правительства Франции рассказала, что реформа предполагает более ранний выход на пенсию для тех, кто рано начал работать. Законопроект также предполагает, что декретный отпуск для женщин тоже будет включён в расчёт выработки лет, тогда как до этого момента он не учитывался.

Крупнейшие профсоюзы во Франции уже объявили о проведении всеобщей забастовки 19 января в знак несогласия с пенсионной реформой. А ряд оппозиционных политиков заявили, что будут блокировать голосование по законопроекту в парламенте.