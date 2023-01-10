На "Госуслугах" запустили функцию оформления прописки ребёнку

Регистрация ребёнка по месту жительства стала доступна через портал "Госуслуги", сервисом воспользовались уже более 6000 семей по всей России. Об этом информирует Минцифры РФ.

"Зарегистрировать ребёнка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В министерстве отметили, что прописать ребёнка можно только по месту жительства одного из родителей, который должен подписать заявление. Для получения услуги понадобятся паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка. Заявление рассматривается в течение шести рабочих дней. Готовое электронное свидетельство придёт в личный кабинет, а бумажный вариант можно получить в МВД.