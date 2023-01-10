"Зенит" объявил об обмене Юри Алберто на игроков "Коринтианс" Ренана и Ду Кейроса

Нападающий "Зенита" Юри Алберто, выступавший за "Коринтианс" на правах аренды, стал полноценным игроком бразильского клуба. В Санкт-Петербург же отправятся два игрока, сообщает пресс-служба российской команды.

Зимой в Россию приедет защитник Роберт Ренан, контракт с которым будет рассчитан на пять лет. А летом переберётся полузащитник Эдуардо Кейроc, с которым также подпишут соглашение на пять сезонов.

"Зенит" также получит 50% суммы от следующей продажи Юри Алберто в другой клуб. При этом стороны договорились о досрочном прекращении аренды голкипера Ивана Куарезмы, который вернётся в Бразилию. А вот перешедший летом полузащитник Густаво Мантуан останется в Петербурге минимум до лета 2023 года. Кроме того, "Зенит" получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера "Коринтианс" Педро дос Сантоса.

Все переходы достигнутого соглашения "Зенита" и "Коринтианс". Фото © Официальный сайт ФК "Зенит"