РПЛ опубликовала расписание на ближайшие три тура
Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр
Российская премьер-лига опубликовала расписание на ближайшие три тура чемпионата страны по футболу — с 18-го по 20-й. После 17 туров лидером турнирной таблицы остаётся петербургский "Зенит" (42 очка), на втором месте — московский "Спартак" (36), на третьем — "Ростов" (35).
После зимней паузы РПЛ начнётся матчем 18-го тура между воронежским клубом "Факел" и подмосковными "Химками". Игры 18-го тура пройдут с 3 по 5 марта, 19-го — с 10 по 12 марта, а 20-го — 18 и 19 марта. Полное расписание выглядит так:
18-й тур
- 3 марта "Факел" — "Химки",
- 4 марта "Спартак" — "Урал", "Ахмат" — "Оренбург", "Зенит" — "Нижний Новгород", "Ростов" — "Локомотив",
- 5 марта "Динамо" — "Крылья Советов", "Краснодар" — "Торпедо", "Сочи" — ЦСКА.
19-й тур
- 10 марта "Сочи" — "Оренбург",
- 11 марта "Торпедо" — "Урал", "Спартак" — "Факел", "Ахмат" — "Локомотив", "Краснодар" — "Динамо",
- 12 марта "Зенит" — "Химки", ЦСКА — "Крылья Советов", "Ростов" — "Нижний Новгород".
20-й тур
18 марта "Оренбург" — "Спартак", "Урал" — "Динамо", "Факел" — "Сочи", "Локомотив" — "Краснодар",
19 марта "Химки" — "Ростов", "Нижний Новгород" — "Торпедо", "Крылья Советов" — "Ахмат", ЦСКА — "Зенит".
А 25 декабря "Сочи" объявил о назначении 70-летнего Курбана Бердыева главным тренером. Он работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ.
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