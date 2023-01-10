РПЛ опубликовала расписание на ближайшие три тура

Российская премьер-лига опубликовала расписание на ближайшие три тура чемпионата страны по футболу — с 18-го по 20-й. После 17 туров лидером турнирной таблицы остаётся петербургский "Зенит" (42 очка), на втором месте — московский "Спартак" (36), на третьем — "Ростов" (35).

После зимней паузы РПЛ начнётся матчем 18-го тура между воронежским клубом "Факел" и подмосковными "Химками". Игры 18-го тура пройдут с 3 по 5 марта, 19-го — с 10 по 12 марта, а 20-го — 18 и 19 марта. Полное расписание выглядит так:

18-й тур 3 марта "Факел" — "Химки",

4 марта "Спартак" — "Урал", "Ахмат" — "Оренбург", "Зенит" — "Нижний Новгород", "Ростов" — "Локомотив",

5 марта "Динамо" — "Крылья Советов", "Краснодар" — "Торпедо", "Сочи" — ЦСКА. 19-й тур 10 марта "Сочи" — "Оренбург",

11 марта "Торпедо" — "Урал", "Спартак" — "Факел", "Ахмат" — "Локомотив", "Краснодар" — "Динамо",

12 марта "Зенит" — "Химки", ЦСКА — "Крылья Советов", "Ростов" — "Нижний Новгород". 20-й тур 18 марта "Оренбург" — "Спартак", "Урал" — "Динамо", "Факел" — "Сочи", "Локомотив" — "Краснодар", 19 марта "Химки" — "Ростов", "Нижний Новгород" — "Торпедо", "Крылья Советов" — "Ахмат", ЦСКА — "Зенит".