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10 января, 17:58

РПЛ опубликовала расписание на ближайшие три тура

<p>Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Российская премьер-лига опубликовала расписание на ближайшие три тура чемпионата страны по футболу с 18-го по 20-й. После 17 туров лидером турнирной таблицы остаётся петербургский "Зенит" (42 очка), на втором месте московский "Спартак" (36), на третьем — "Ростов" (35).

После зимней паузы РПЛ начнётся матчем 18-го тура между воронежским клубом "Факел" и подмосковными "Химками". Игры 18-го тура пройдут с 3 по 5 марта, 19-го — с 10 по 12 марта, а 20-го — 18 и 19 марта. Полное расписание выглядит так:

18-й тур

  • 3 марта "Факел" — "Химки",
  • 4 марта "Спартак" — "Урал", "Ахмат" — "Оренбург", "Зенит" — "Нижний Новгород", "Ростов" — "Локомотив",
  • 5 марта "Динамо" — "Крылья Советов", "Краснодар" — "Торпедо", "Сочи" — ЦСКА.

19-й тур

  • 10 марта "Сочи" — "Оренбург",
  • 11 марта "Торпедо" — "Урал", "Спартак" — "Факел", "Ахмат" — "Локомотив", "Краснодар" — "Динамо",
  • 12 марта "Зенит" — "Химки", ЦСКА — "Крылья Советов", "Ростов" — "Нижний Новгород".

20-й тур

18 марта "Оренбург" — "Спартак", "Урал" — "Динамо", "Факел" — "Сочи", "Локомотив" — "Краснодар",

19 марта "Химки" — "Ростов", "Нижний Новгород" — "Торпедо", "Крылья Советов" — "Ахмат", ЦСКА — "Зенит".

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А 25 декабря "Сочи" объявил о назначении 70-летнего Курбана Бердыева главным тренером. Он работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ.

Андрей Бражников
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