Пять устаревших предметов мебели, которые есть в каждой квартире — и лучше от них избавиться

Шкаф-купе или диван-книжку можно найти почти в каждой квартире — но они, увы, стали пережитком прошлого. Дизайнер и архитектор Александр Осипов рассказал в беседе с "Лентой.ру", какая ещё устаревшая мебель лишает квартиру стиля.

Шкафу-купе в современном интерьере точно не место, утверждает он. Такая мебель была на пике популярности пару десятков лет назад. Купе лучше заменить на высокий шкаф до потолка, а его цвет должен гармонировать со стенами.

"Отсутствие распашных дверей и большая вместимость — привлекательные характеристики. Но за годы внешний вид шкафов-купе не менялся. И сейчас в домах и квартирах встречаются модели, которые годятся лишь для офисных помещений", — считает дизайнер.

Ещё одним отголоском прошлого оказались диваны-книжки. Сейчас эта мебель выглядит непрезентабельно, к тому же неудобна для спины. Вместо универсальной "книжки" дизайнер советует купить диван с обширным пространством и мягкими подлокотниками.

Придать стиль кухне несложно, если избавиться от стола округлой формы. По мнению Осипова, квадратные модели выглядят современнее. А глянцевые фасады ярких цветов и вовсе стали антитрендом. Они делают интерьер дешёвым, несмотря на свою стоимость. Также вышли из моды многоуровневые столы и пластиковые комоды, подчеркнул дизайнер.