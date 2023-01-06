Секрет на миллион: Сколько можно заработать на старых вещах В праздники многие делают уборку и выбрасывают старое. Но бывает так, что б/у вещи стоят дороже новых. Какие категории товаров сейчас больше всего востребованы на вторичном рынке. 5 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Разбираясь на полках, Ирина нашла несколько коробок с марочными кроссовками. Она их практически не носила. Одни оказались неудобны, другие — слишком требовательны к сопутствующей одежде. Никак не удалось подобрать в гардеробе подходящую к ним вещь. Кроссовки пролежали у Ирины в шкафу не один год. Каково же было удивление девушки, когда оказалось, что их можно не только продать, но ещё и получить прибыль. Одну пару она продала на три тысячи дороже, чем покупала, а вторую на две. Оказалось, что эти марки теперь редкие и очень востребованы у покупателей.

"Всё крайне индивидуально. Кто-то сейчас может выгодно продать верхнюю одежду, которая по определению стоит больших денег, даже если её немного носили раньше. Например, изделия из натуральных мехов. Также очень востребована электроника, мобильная техника последних моделей ушедших из России брендов. А самые дорогие вещи, которые могут продаваться сейчас на сайтах бесплатных объявлений и которые стоят дороже, чем раньше — это старинные изделия, мебель, антиквариат", — рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Фёдор Сидоров.

Впрочем, перед продажей старинных вещей нужно очень хорошо изучить рынок и выяснить за сколько продавались предметы именно этой эпохи и в таком же состоянии. Кроме того, принципиально важен изготовитель. Например, комоды могут быть сделаны в одну и ту же эпоху, но один — редкой серии из Франции, а другой отечественный относительно массового производства. Первый может стоить 200 тысяч рублей, а второй 20 тысяч. Огромное значение имеет и состояние мебели. После реставрации она всегда стоит дороже.

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"При этом реставрация может и не окупиться. Например, есть старый сервант. Продать его можно за 30 тысяч без реставрации, но после неё он будет стоить 80 тысяч. Только вот чтобы привести такую вещь в порядок, придётся потратить 80 тысяч рублей, а то и больше. К тому же ещё важно выбрать правильного специалиста, чтобы не испортить мебель. Таким образом, заниматься реставрацией обычно имеет смысл в том случае, если вы хотите оставить вещь себе и пользоваться ей лично", — рассказал работник антикварного салона Александр Кузнецов.

Заниматься реставрацией имеет смысл в том случае, если дома имеется действительно перспективная вещь, которая в хорошем состоянии значительно возрастёт в цене. Но для этого сначала нужно получить экспертное заключение специалиста. Некоторые старые вещи могут стоить и несколько миллионов.

"Например, некоторые энтузиасты покупают такие вещи за бесценок у граждан (или просто довольно дёшево), но затем реставрируют и продают уже за совершенно другие деньги. Стабильным спросом пользуются старинные монеты, самовары, антикварная и просто старинная мебель (не раритетная, но старая и в хорошем состоянии). В последние годы появилась мода на вещи из советского прошлого — кресла, стулья, столы. Также найдутся поклонники пластинок, книг, различных журналов и прочего — особенно, если это целые коллекции", — пояснил Фёдор Сидоров.

Если говорить о старинных вещах, то здесь имеет значение насколько редкая это вещь. Например, если коллекционеры охотятся за определённой пластинкой, то её цена может составлять сотни тысяч рублей, но популярная и доступная пластинка тех же времен может стоить 100 рублей. То же самое касается и книг, и старинных предметов для быта и досуга.

С современными вещами ситуация несколько иная. Тут имеет значение марка и состояние. Пользуются популярностью вещи марок, ушедших с российского рынка, а также из коллекций, снятых с производства. Традиционно большой спрос есть на мебель в хорошем состоянии и бытовую технику. Например, буквально за сутки можно продать диван, кухонный гарнитур, холодильник, плиту или стиральную машину. При этом на популярные модели цена может быть примерно на 10% выше, чем была в год покупки.

Провести ревизию имеет смысл не только дома, но и на даче, и в гараже. Особенно, если там долгое время хранили вещи родственники старших поколений. К примеру, сейчас набирает популярность реставрация старинных машин. Детали к советским автомобилям могут стоить несколько десятков тысяч рублей. Здесь тоже цена будет зависеть от того, насколько востребована та или иная вещь на рынке. Тем не менее на разборе старого гаража вполне можно заработать 50 –100 тысяч рублей.

Авторы Нина Важдаева