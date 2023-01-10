Выложившего фото из Дубая вологодского депутата исключили из сторонников "Единой России"
Денис Долженко. Фото © VK / Denis Dolzhenko
Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России". Решение вынес Президиум Генсовета ЕР из-за совершения парламентарием "дискредитирующего партию действия".
"Фракция "Единой России" в Законодательном собрании региона также должна исключить Дениса Долженко из своего состава и инициировать решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Напомним, что Денис Долженко выложил фото с новогоднего отдыха в Дубае. На снимок отреагировал губернатор региона Олег Кувшинников, назвав его поведение неуместным на фоне проведения спецоперации на Украине.