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10 января, 17:00

Выложившего фото из Дубая вологодского депутата исключили из сторонников "Единой России"

<p>Денис Долженко. Фото © VK / <a href="https://vk.com/deputat35" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Denis Dolzhenko</a></p>

Денис Долженко. Фото © VK / Denis Dolzhenko

Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России". Решение вынес Президиум Генсовета ЕР из-за совершения парламентарием "дискредитирующего партию действия".

"Фракция "Единой России" в Законодательном собрании региона также должна исключить Дениса Долженко из своего состава и инициировать решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", говорится в сообщении пресс-службы партии.

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Напомним, что Денис Долженко выложил фото с новогоднего отдыха в Дубае. На снимок отреагировал губернатор региона Олег Кувшинников, назвав его поведение неуместным на фоне проведения спецоперации на Украине.

Матвей Шандрыголов

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