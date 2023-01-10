Американский экономист предрёк миру "мать всех долговых кризисов"

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, спрогнозировал миру "мать всех долговых кризисов" в ближайшие 10 лет.

"Мы движемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заёмщиков как государственных, так и частных, сдержанных или расточительных. В течение десятилетия мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов", — сказал он в интервью газете El Mundo.

При этом положительные прогнозы об экономическом росте во многих странах в 2023 году он воспринял пессимистично. Рубини указал, что инфляцию, как ключевой фактор, реально снизить с 10% до 5%, но ниже — гораздо сложнее.

"Кроме того, долг в системе усиливает экономический спад и повышает риск дефолтов и финансового стресса", — пояснил экономист.

Помимо "мегаугрозы" долгового кризиса, выделяются факторы будущего демографического коллапса, возможной климатической катастрофы, влияния искусственного интеллекта и проблемы нормализации мировых пандемий. Всё идёт к тому, что нынешнее поколение видит перед собой конец эпохи роста, за которой следуют времена хаоса и хронической нестабильности, считает Рубини.