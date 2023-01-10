"Чтобы больше такого не было!": Ульяновский губернатор разнёс чиновников за фотоприветы с островов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подверг жёсткой критике региональных чиновников за отдых за границей во время проведения спецоперации на Украине. Он заявил на заседании штаба по комплексному развитию региона, что служащие "вереницей" на острова ездят.

"Я рекомендовал работникам правительства в первую очередь, всем чиновникам, служащим воздержаться во время проведения СВО от заграничных отпусков. Конечно, запретить мы вам этого не можем, но ещё раз настоятельно рекомендую <...>. Мало того что прямо вереницей ездят туда, так ещё и выставляют в соцсетях. Я считаю, что это крайне недопустимо", — сказал Русских.

Он упомянул замдиректора ОГКУ "Правительство для граждан" Светлану Опёнышеву, которая опубликовала фото и видео с отдыха из Таиланда. Также губернатор вспомнил о замминистра физкультуры и спорта региона Максима Соболева, выложившего кадры с острова Шри-Ланка. Руководителям обеих структур Русских поручил разобраться в ситуациях.

"Разберитесь сами у себя. Если не разберётесь, я сам буду разбираться. И чтобы больше такого не было", — заявил глава региона.