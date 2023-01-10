Россиян предупредили о второй волне гриппа

Россиян вскоре ожидает подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, данные Роспотребнадзора о снижении числа заболевших на каникулах объясняются сокращением социальных контактов во время новогодних праздников.

"Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Это всё ожидаемо, такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями, когда всё было закрыто. Был поставлен условный барьер, благодаря которому была приостановлена передача вируса", — объяснила она "Ленте.ру".

При этом врач даже обозначила примерные сроки, когда заболеваемость снова пойдёт вверх, — конец января.