Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Караганде

В многоэтажном доме в Караганде взорвался газ, в результате происшествия начался сильный пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. Пожарные приступили к тушению возгорания, жильцов эвакуируют из здания, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Казахстан.

Кадры с пожаров в результате взрыва в Караганде, РК. Видео © VK / "Страница новостей"

Предположительно, взрыв газа произошёл на восьмом этаже. Квартира, где может находиться эпицентр возгорания, горит открытым пламенем.

"В подъезде сильное задымление. На месте — силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники", — уточнили в МЧС.

На место также выехали три вахтовых автобуса областного Департамента по ЧС, чтобы эвакуированные жильцы не замёрзли на морозе в минус 30.