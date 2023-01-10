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10 января, 16:56

Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Караганде

В многоэтажном доме в Караганде взорвался газ, ведётся эвакуация жильцов

В многоэтажном доме в Караганде взорвался газ, в результате происшествия начался сильный пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. Пожарные приступили к тушению возгорания, жильцов эвакуируют из здания, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Казахстан.

Кадры с пожаров в результате взрыва в Караганде, РК. Видео © VK / "Страница новостей"

Предположительно, взрыв газа произошёл на восьмом этаже. Квартира, где может находиться эпицентр возгорания, горит открытым пламенем.

"В подъезде сильное задымление. На месте — силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники", — уточнили в МЧС.

На место также выехали три вахтовых автобуса областного Департамента по ЧС, чтобы эвакуированные жильцы не замёрзли на морозе в минус 30.

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Ранее пожар произошёл в здании по улице Добролюбова в Москве. Возгорание быстро распространялось на площадь две тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить причину пожара.

Обложка ©

VK / "Страница новостей"

Ирина Фальке

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