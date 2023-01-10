Лайф публикует видео первых минут крупного пожара в Москве глазами очевидцев

В распоряжении Лайфа оказалось видео пожара, где на северо-востоке Москвы пламя охватило автосервисы и склад с парфюмерией. Спасшиеся из горящего здания люди начали записывать видео, как только выбрались наружу.

Пожар на складе парфюмерии на северо-востоке Москвы. Видео © LIFE

"Вот с этой стороны, здесь, сейчас упала крыша, просела! Она падает, всё гремит! Они даже туда пройти не могут потушить, стоят. Вовнутрь сейчас зайдут, там тоже всё обвалится!" — слышится голос шокированной девушки за кадром.

К этому моменту пожар на складе удалось ликвидировать. Для тушения возгорания на место были направлены два пожарных вертолёта ГКУ "Московский авиационный центр". Кроме того, на место выдвинулась лаборатория для взятия проб воздуха. По данным МЧС, в здании находилось 233 человека, все они эвакуировались самостоятельно.