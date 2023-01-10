Телеканал "Дождь" перенесёт редакционный центр в Амстердам

Телеканал "Дождь"* заявил о переносе редакционного центра из Латвии в Амстердам в связи с получением нидерландской лицензии на вещание. Вместе с этим часть сотрудников редакции он намерен оставить в Риге.

"В связи с получением нидерландской лицензии на вещание "Дождь" перенесёт свой редакционный центр в Амстердам, и амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах", — сказано в сообщении телеканала.

Сегодня стало известно, что управление по делам СМИ Нидерландов выдало разрешение на вещание телеканалу "Дождь". Срок его действия — пять лет. Оно датировано 22 декабря 2022 года и вступило в силу с этой даты. Нидерландский регулятор обратил внимание, что в декабре у телеканала была ликвидирована лицензия на вещание в Латвии, но в соответствии с законодательством страны оснований для отказа в выдаче разрешения не было.