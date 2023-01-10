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10 января, 12:48

Телеканал "Дождь" перенесёт редакционный центр в Амстердам

"Дождь" перенесёт редакционный центр в Амстердам после получения евролицензии

Телеканал "Дождь"* заявил о переносе редакционного центра из Латвии в Амстердам в связи с получением нидерландской лицензии на вещание. Вместе с этим часть сотрудников редакции он намерен оставить в Риге.

"В связи с получением нидерландской лицензии на вещание "Дождь" перенесёт свой редакционный центр в Амстердам, и амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах", — сказано в сообщении телеканала.

Сегодня стало известно, что управление по делам СМИ Нидерландов выдало разрешение на вещание телеканалу "Дождь". Срок его действия — пять лет. Оно датировано 22 декабря 2022 года и вступило в силу с этой даты. Нидерландский регулятор обратил внимание, что в декабре у телеканала была ликвидирована лицензия на вещание в Латвии, но в соответствии с законодательством страны оснований для отказа в выдаче разрешения не было.

В нацсовете Латвии исключили возвращение лицензии телеканалу "Дождь"

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Ранее Лайф также рассказывал, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" из-за фейков о спецоперации. В ведомстве уточнили, что ресурс неоднократно размещал запрещённый контент.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

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