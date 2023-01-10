Михалков вышел на связь впервые после госпитализации

77-летний российский актёр и режиссёр Никита Михалков, доставленный с гриппом в одну из столичных клиник, поблагодарил друзей и поклонников, которые переживают о его самочувствии. Обращение народного артиста РСФСР появилось во вторник в телеграм-канале его авторского проекта "Бесогон".

Михалков отметил, что по-прежнему остаётся в больнице, продолжает проходить обследование и получать необходимое лечение. При этом режиссёр пожаловался на обилие "немыслимо" недостоверной информации о состоянии его здоровья в соцсетях и Интернете.