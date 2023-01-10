Михалков вышел на связь впервые после госпитализации
Режиссёр Никита Михалков: Я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать лечение
77-летний российский актёр и режиссёр Никита Михалков, доставленный с гриппом в одну из столичных клиник, поблагодарил друзей и поклонников, которые переживают о его самочувствии. Обращение народного артиста РСФСР появилось во вторник в телеграм-канале его авторского проекта "Бесогон".
Михалков отметил, что по-прежнему остаётся в больнице, продолжает проходить обследование и получать необходимое лечение. При этом режиссёр пожаловался на обилие "немыслимо" недостоверной информации о состоянии его здоровья в соцсетях и Интернете.
"Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моём здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст бог, из первых уст — в моём официальном телеграм-канале "Бесогон", — говорится в сообщении от имени Михалкова.
Лайф напоминает, что 77-летний актёр и режиссёр Никита Михалков был госпитализирован в Москве 5 января, его состояние оценивалось как тяжёлое. В пресс-службе артиста заявили, что у него диагностирован грипп. Известно, что позже режиссёра перевели в реанимацию. А сегодня Mash сообщил, что состояние Михалкова ухудшилось. Согласно результатам проведённой КТ, у режиссёра возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем.
ТАСС / Сергей Фадеичев