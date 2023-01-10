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10 января, 12:32

Фигурист Роман Костомаров подключён одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Mash: Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось

Состояние фигуриста Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, резко ухудшилось. По данным Mash, спортсмен подключён одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Олимпийскому чемпиону диагностировали прогрессирующую пневмонию, сепсис и интоксикацию. Фигуриста экстренно перевели в спецклинику.

Госпитализированного с пневмонией Костомарова переводят в больницу в Коммунарке

Госпитализированного с пневмонией Костомарова переводят в больницу в Коммунарке

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сейчас врачи оценивают состояние фигуриста как крайне тяжёлое. По данным СМИ, в начале января Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе.

Роман Костомаров — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года. Также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs / Lizabet

Александра Вишнякова

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