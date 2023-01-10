Фигурист Роман Костомаров подключён одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Состояние фигуриста Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, резко ухудшилось. По данным Mash, спортсмен подключён одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Олимпийскому чемпиону диагностировали прогрессирующую пневмонию, сепсис и интоксикацию. Фигуриста экстренно перевели в спецклинику.

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сейчас врачи оценивают состояние фигуриста как крайне тяжёлое. По данным СМИ, в начале января Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе.