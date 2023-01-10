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10 января, 12:24

В Омане задумались над введением третьего выходного на неделе, но не для всех

В Омане может появиться третий выходной на неделе

В Омане могут увеличить количество выходных дней в неделю. Как пишет портал "Аль-Хабр", в данном вопросе местные власти опираются на успешный опыт соседних стран.

"Изучается возможность увеличения еженедельных выходных до трёх дней вместо двух после успешного применения этой системы в других странах", — пишет портал.

Если количество выходных всё-таки увеличат, затронут они не всех. Агентство указало, что в данном случае речь идёт лишь о сотрудниках госсектора, которым положен только один выходной в неделю.

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Оксана Попова
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