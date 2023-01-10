Врач перечислил эффективные способы борьбы с насморком без лекарств

При возникновении насморка далеко не всегда нужно хвататься за лекарства. По словам врача-оториноларинголога Клиники МЕДСИ в Красногорске, врача высшей квалификационной категории Николая Коробкова, помочь могут несколько домашних и действенных методов. Одним из таких является обыкновенное промывание.

"Можно промывать нос, как это делают йоги. Начинать нужно, когда вы только-только почувствовали, что в носу что-то не так. Йоги используют специальный чайничек (лота), вы же можете взять обычный заварочный — главное, чтобы носик легко входил в ноздрю. На 500 мл чистой воды добавьте 1 ч. л. морской соли, смешайте и доведите раствор до температуры тела", — рассказал он Лайфу.

Кроме того, можно купить в ближайшей аптеке специальный прибор, к которому будут прилагаться соль или травы. При этом перед началом процедуры необходимо высморкаться и прочистить ноздри, а при заложенности — закапать сосудосуживающие капли.

"Склонитесь над раковиной и вливайте воду в одну ноздрю; она должна выливаться из другой. Дышите через рот. Промывать лучше после еды, три-четыре раза в день. При уменьшении насморка сократите до двух раз. Затем хватит раза в день для профилактики", — добавил Коробков.

Ещё одним методом врач назвал вибрационный массаж, который подойдёт при температуре тела не выше 37,5 градуса. Необходимо 9 раз провести тёплыми указательными пальцами, чуть надавливая, от носа к ушам, воздействуя на гайморовы пазухи. Далее — вдох и выдох с закрытым ртом, произнося звуки "мммм" и "нннн" по паре минут. Также при насморке могут помочь и эфирные масла.

"Пропитайте маслом эвкалипта, лаванды, мяты или их смесью вату и разложите по квартире либо используйте аромалампу. Если подозреваете, что насморк вас сейчас настигнет, смажьте под носом маслом эвкалипта, лаванды или чайного дерева, пихты или сосны. Делайте с этими маслами массаж гайморовых пазух", — добавил отоларинголог.

Также использовать масла можно в паровых ингаляциях, для чего рекомендуется добавить в 500 мл кипятка две капли масла горького апельсина и одну каплю масла чёрного перца или прибегнуть к смеси из трёх капель лимонного масла и по одной — масла лаванды, сосны и тимьяна. Процедуру необходимо выполнять по 4–5 минут 3–4 раза в день.