В Новосибирске от холода треснула пятиэтажка, жильцы в ужасе

Морозы, накрывшие российские регионы, не щадят никого. В Новосибирске от холода даже треснула пятиэтажка. Теперь по данному факту проводится проверка, сообщили в СК РФ по региону.

В Новосибирске от холода треснула пятиэтажка. Видео © Следком

"СКР по Новосибирской области проводит проверку по ст. 238 УК РФ информации из соцсетей об образовавшейся трещине в стене многоэтажного дома в Новосибирске", — говорится в сообщении пресс-службы.

Повреждения есть даже в квартирах: из-за трещины в некоторых посыпалась штукатурка и кирпичи. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Как пишут в соцсетях, инцидент произошёл в доме, расположенном на улице Римского-Корсакова, 10. По словам местных, трещина в стене росла уже несколько лет, однако её лишь немного замазывали. А неделю назад ситуация осложнилась: в квартирах отошли плиты. Жители забили тревогу и обнаружили в подвале, что батареи срезаны управляющей компанией. В итоге произошёл прорыв трубы с кипятком, и горячая вода затекла под фундамент дома.

На инцидент также отреагировала и мэрия Новосибирска. Там сообщили, что дом не был признан аварийным, а также пообещали, что 11 января на место приедет специализированная проектная организация, которая даст рекомендации по дальнейшему проживанию в подъезде.