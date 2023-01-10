ВСУ лишились более 40 военных из двух бригад на Краснолиманском направлении
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате которого противник потерял уничтоженными и ранеными более 40 бойцов, а также бронетранспортёр и три пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что российская авиация и артиллерия уничтожили более 60 украинских военных на территории Харьковской области и в Донбассе. Также среди потерь противника три боевые бронированные машины и три пикапа.
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