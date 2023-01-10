Минобороны: Истребители ВКС России сбили три украинских самолёта Су-25 в ДНР
Три украинских штурмовика Су-25 были подбиты в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, самолёты были атакованы российскими истребителями.
"Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка в Донецкой Народной Республике", — сказал Конашенков.
Накануне сообщалось, что в ходе специальной военной операции российские войска сбили два украинских самолёта и один вертолёт.
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