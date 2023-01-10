Минобороны: Истребители ВКС России сбили три украинских самолёта Су-25 в ДНР

Три украинских штурмовика Су-25 были подбиты в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, самолёты были атакованы российскими истребителями.