Более 20 украинских военных на трёх пикапах уничтожены у Пречистовки и Золотой Нивы
ВС России уничтожили более 20 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Южно-Донецком направлении Российской армии удалось уничтожить свыше 20 украинских военных и три пикапа.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", — сказал он в ходе брифинга.
А ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в ходе специальной военной операции в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Шевченко в ДНР были уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Vk.com / Минобороны России