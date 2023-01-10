Более 20 украинских военных на трёх пикапах уничтожены у Пречистовки и Золотой Нивы

Официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Южно-Донецком направлении Российской армии удалось уничтожить свыше 20 украинских военных и три пикапа.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", — сказал он в ходе брифинга.