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10 января, 11:40

Более 20 украинских военных на трёх пикапах уничтожены у Пречистовки и Золотой Нивы

ВС России уничтожили более 20 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За сутки на Южно-Донецком направлении Российской армии удалось уничтожить свыше 20 украинских военных и три пикапа.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", — сказал он в ходе брифинга.

Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

А ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в ходе специальной военной операции в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Шевченко в ДНР были уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Vk.com / Минобороны России

Николь Вербер

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